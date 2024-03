Ludogorets vai à semifinal da Copa da Bulgária com gol brasileiro

Rick teve uma noite de brilho na Copa da Bulgária. O brasileiro chegou a 150 partidas na carreira e marcou o gol que sacramentou a vitória do Ludogorets por 3 a 1 sobre o CSKA 1948, na última quarta-feira (28), pelas quartas de final da competição. Dessa maneira, o clube avançou à semifinal e chega forte na briga pelo título.

No futebol brasileiro, Rick teve passagem pelo Ceará entre 2018 e 2021. Após o gol que ajudou na classificação do Ludogorets, o brasileiro comentou sobre a oportunidade de atingir 150 jogos na carreira e esbanjou felicidade.

“Nós que lutamos desde cedo para mostrar nosso potencial no Brasil, chegar à marca de 150 jogos. Ainda mais marcando gol e podendo ajudar minha equipe, é um momento de muita felicidade. Espero poder seguir atuando bem e contribuindo sempre para colocar a minha equipe no topo”, disse o brasileiro.

Aos 24 anos, Rick já conquistou a Copa do Nordeste (2020), a Taça da Bulgária (2022/23), a Supertaça da Bulgária (2022 e 2024) e o bicampeonato da Liga Búlgara (2021/22, 2022/23). Atualmente, o jogador conta com 5 gols e 4 assistências em 24 partidas disputadas na temporada. Dessa maneira, ele é peça importante no clube que atualmente é líder da liga nacional com 48 pontos e está na semifinal da Copa.

