Palmeiras dá ‘ok’ para Cícero Souza trocar o clube pela Seleção

O Palmeiras já deu seu aval para que Cícero Souza negocie com a CBF, afim de assumir o cargo e gerente geral de seleções. Atualmente gerente de futebol do Verdão, ele é nome indicado por Rodrigo Caetano, que assumiu como executivo da Seleção Brasileira e também trocou um clube, neste caso, o Atlético Mineiro, pela Amarelinha.

A princípio, a negociação entre Cícero Souza e a CBF encontrou um importante empecilho: Leila Pereira. A presidente do Palmeiras não queria liberá-lo, mas acabou convencida após um telefonema de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade nacional. Dessa forma, a tendência é por um desfecho positivo entre o gerente e a Seleção.

Cícero Souza chegou ao Palmeiras em 2015, na altura junto com o então executivo de futebol, Alexandre Mattos. Hoje com Anderson Barros nesta função, o gerente tem trabalhos vitoriosos e ajudou o clube a conquistar quatro edições do Brasileirão, duas da Libertadores, três Paulistas e duas Copas do Brasil.

A CBF pretende fechar com Cícero Souza até esta sexta-feira (1), quando acontece a convocação do técnico Dorival Júnior para os amistosos da Seleção, contra Espanha e Inglaterra. De acordo com o canal de TV ‘ESPN’, a intenção da entidade é anunciar o novo gerente de futebol já neste evento.

