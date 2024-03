Tempo Real: Fluminense x LDU, decisão da Recopa Sul-Americana

21h- A casa está enchendo. Todos os ingressos para esta decisão foram vendidos e o entorno do Maracanã ‘Mar do Tricolor’!

20h45 – Torcedores do Fluminense querem exorcizar o fantasma da LDU (Clique aqui e leia a matéria do J10).

20h30 – O Fluminense já está escalado! Samuel Xavier garantindo na lçateral dureita e Marcelo, que não está 100% começa no banco, com Diogo Barbosa na lateral-esquerda. Olha a escalação abaixo

A torcida do Fluminense está bastante animada para a partida. E promete lotar o Maraca! Olha a aglomeração no entorno do estádio!

Aqui, as atuações do Tricolor

Confira aqui como foi o jogo de ida entre Fluminense e LDU. Os quatrorianos levaram a melhor

Boa noite, Joganauta! O Jogada10 começa a sua cobertura em tempo real da final da Recopa Sul-Americana, entre Fluminens e LDU. O duelo desta noite, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã promete muito. A LDU venceu na ida, por 1 a 0 e joga pelo empate. O Fluzão, caso vença por um gol, leva para a prorrogação. Se ficar empate, pênaltis. Mas se vencer por 2 a 0, será campeão inédito.