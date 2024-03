Volta de James alegra Carpini: ‘Tecnicamente, ele é indiscutível’

Depois de quase deixar o São Paulo, o colombiano James Rodríguez voltou com gol e bela atuação ao time tricolor. Na última quarta-feira (28), ele marcou um dos gols nos 3 a 0 sobre a Inter de Limeira e mostrou estar pronto para iniciar a temporada com o pé direito na equipe do Morumbi.

E o retorno de James foi grandemente comemorado pelo técnico Thiago Carpini. Embora tenha destacado que o colombiano ainda não está no melhor ritmo, até pelo tempo em que ficou sem treinar, o treinador qualificou o meia como uma referência técnica do elenco. Além disso, sinalizou que deve mantê-lo no banco, como contra a Inter, mas dando outras oportunidades aos poucos:

“A partir do momento em que vira a chave e ele se sente feliz e importante no processo, ele volta a fazer parte do clube e é tecnicamente indiscutível. Mas está num estágio físico diferente, o que compromete um pouco. É uma referência técnica nossa, perdeu um período importante de preparação, mas agora ganhamos uma opção. Vamos evoluir com ele de maneira gradativa, com cautela. O James jogou muito bem por 20 minutos, se dispôs a ajudar dentro e fora de campo e estou muito feliz com isso”.

E o São Paulo, com James provavelmente entre os relacionados, volta a campo no domingo, no clássico diante do Palmeiras.

