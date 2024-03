Uma situação inusitada chamou atenção no primeiro tempo da partida entre Fluminense e LDU, pela Recopa Sul-Americana. Afinal, o técnico Josep Alcácer, contratado para comandar o time em substituição a Luis Zubeldía está no banco da equipe, mas não pode dirigir os jogadores no Maracanã.

O impedimento se dá pelo fato de o técnico não possuir a licença da Conmebol para trabalhar em partidas chanceladas pela confederação.