Fluminense fatura outra taça inédita: o que falta para ser ‘campeão de tudo’?

O Fluminense faturou mais um título inédito em sua história. Afinal, derrotou por 2 a 0 a LDU na noite desta quinta-feira (29/2), no Maracanã. E logo em sua primeira disputa no torneio por conta da conquista da Libertadores na temporada passada.

Ao inverter, portanto, a desvantagem da derrota por 1 a 0 no jogo de ida no Equador, o Tricolor carioca garante mais um troféu sob comando de Fernando Diniz.

Graças a dois gols de Jhon Arias, o clube das Laranjeiras alcança mais um nível rumo ao posto de “campeão de tudo”. Restam, desse modo, três títulos para a galeria ficar completa: a Sul-Americana, a Supercopa do Brasil (agora chamada de Supercopa Rei) e o Mundial de Clubes.

Assim, o Fluminense chega ao posto já ocupado pelo Atlético-MG, que também busca as mesmas três taças para atingir a marca que, no Brasil, apenas o São Paulo detém, após faturar as últimas edições da Copa do Brasil e da Supercopa.

Confira os principais títulos do Fluminense

Recopa Sul-Americana: 2024;

Libertadores: 2023;

Campeonato Brasileiro: 1970, 1984, 2010 e 2012;

Copa do Brasil: 2007;

Campeonato Carioca: 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023.

Além disso, o Fluminense também sagrou-se campeão da Série C do Brasileiro de 1999 e a única edição da Primeira Liga, ocorrida em 2016.

