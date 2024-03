Gabriel Inocêncio aciona Santos na Justiça por salários atrasados

O lateral-direito Gabriel Inocêncio, que jogou no Santos em 2023, acionou o clube judicialmente nesta semana. O processo do jogador é pela cobrança de dívidas relativas ao período em que jogou no clube. De acordo com a defesa do atleta, o Peixe não pagou parte dos salários, além do 13º, Fundo de Garantia, férias e a verba de rescisão.

Hoje no Água Santa, clube que aliás o emprestou ao Santos no ano passado, Gabriel Inocêncio entrou com a ação na 5ª Vara do Trabalho de Santos. Ele ficou no Alvinegro Praiano entre abril e dezembro de 2023, com 25 partidas disputadas com a camisa do clube da Vila.

Inocêncio deixou o clube após não fazer mais parte dos planos para a nova temporada. Assim, fez parte da ‘barca’ que deixou a Vila no fim do ano, retornando para o Água Santa. Pela equipe de Diadema, o jogador de 29 anos já entrou em campo nove vezes, em sua terceira temporada.

Embora citado no processo, o Santos não se pronunciou quanto à situação do lateral.

