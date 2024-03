Santos evita inscrever Jorge, mesmo com chance de novo transfer ban

Apresentado como reforço em janeiro, o lateral-esquerdo tem futuro incerto no Santos. O jogador, que se recupera de uma lesão no joelho direito, ainda não sabe se será registrado pelo clube na CBF e inscrito no Paulistão na sequência. O Peixe ainda aguarda um seguro da condição clínica do atleta, antes de poder colocá-lo no BID.

Aliás, o Santos já poderia ter inscrito Jorge no Boletim Informativo Diário. Afinal, após pagar Fabián Bustos e se livrar do transfer ban imposto pela Fifa, o clube correu para registrar o goleiro Gabriel Brazão. O goleiro, junto com o lateral, esperava o fim do veto para poder ser inscrito. Entretanto, apenas o arqueiro acabou sendo listado.

Nos últimos dias, surgiu a possibilidade do Peixe sofrer um novo transfer ban, por conta de uma dívida com o meia Cueva. Contudo, mesmo assim, o Santos se movimentou para inscrever Jorge, antes de uma possível nova punição.

O Palmeiras, aliás, tem um acordo para pagar integralmente os salários de Jorge até fevereiro. O atleta ainda tem contrato com o Verdão. A partir de março, o Peixe teria de assumir os vencimentos do jogador. Mas como ainda não está apto a jogar, o clube da Baixada Santista quer tentar prorrogar esse combinado.

Santos espera ter Jorge ao menos na Série B

O lateral-esquerdo vem sendo constantemente avaliado pelo departamento médico do Santos e pela comissão técnica para que seu futuro acabe sendo definido em breve. O Peixe começa a disputar a série B apenas no final de abril. Assim, o Alvinegro Praiano espera que Jorge tenha tempo de atingir o nível físico dos demais companheiros.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.