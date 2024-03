Dudu Vieira crê em recuperação do Santo André e projeta duelo contra o Corinthians

O Santo André vive situação delicada no Paulistão faltando apenas duas rodadas para o final da Primeira Fase. Com apenas cinco pontos conquistados em dez jogos, o time enfrenta o Corinthians neste sábado (2/3), dentro da Neo Química Arena e a Ponte Preta na rodada final. Entretanto, por conta do regulamento, o time ainda tem chances reais de classificação para as quartas de final, visto que está a dois pontos do Ituano, segundo colocado do Grupo A. Mas o volante Dudu Vieira, do Ramalhão, foca apenas na luta contra o descenso.

O jogador admitiu que o Santo André não conseguiu entregar o melhor nesta edição de Campeonato Paulista. Contudo, acredita que a equipe vai conseguir escapar do rebaixamento.

“Enquanto tivermos chance nós iremos continuar lutando e trabalhando para conseguir sempre as vitórias. Entendemos que não conseguimos atingir tudo que foi esperado do nosso grupo, mas seguimos confiantes que pelo menos vamos conseguir a permanência. Trabalhamos duro para isso e estamos todos empenhados no mesmo objetivo”, disse Dudu Vieira.

A próxima partida do Santo André é contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O volante entende que o time de António Oliveira está em ascensão, mas diz que o Ramalhão precisa se superar, já que tem um objetivo importante na reta final do Estadual.

“Sabemos a dificuldade que é jogar contra o Corinthians, eles estão em acessão com esse novo treinador. Mas nós temos que entender que esse jogo vale muito e precisamos buscar a vitória a qualquer custo”, finalizou.

