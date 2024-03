Nike e Barcelona podem encerrar parceria após 25 anos

Um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona pode, em breve, encerrar a parceria com a Nike, sua fornecedora de material esportivo. Tudo por causa de valores e da relação entre as partes. O jornal “Sport”, da Espanha, foi o primeiro a informar.

A diretoria do Barça, afinal, acredita que os valores recebidos podem ser melhores. Atualmente, o time ganha 85 milhões de euros (R$ 456,23 milhões na cotação atual). No entanto, o presidente Joan Laporta entende que o valor está longe do ideal.

Vale lembrar que o contrato entre Nike e Barcelona foi renovado recentemente até 2028. Todavia, existe a possibilidade de encerrar o vínculo de maneira amigável. Novas conversas devem acontecer em breve. Se não houver acordo, o clube pode acionar a quebra de contrato na justiça.

Já existem duas possibilidades caso a Nike não permaneça com o material esportivo do Barcelona. Uma delas é ter a Puma, que já se mostrou interessada, para substituir a empresa. O acordo seria de 155 milhões de euros (R$ 832,81 milhões na cotação atual) anuais.

Além disso, Laporta já deixou claro que pode ter uma marca própria a partir da próxima temporada (2024/25). Neste caso, o Barcelona teria uma parceria com alguma empresa de distribuição e os materiais feitos pela BLM, que já faz fabricação de roupas não desportivas do clube.

