Gabigol e Wesley são desfalques no jogo entre Flamengo e Madureira

O Flamengo vai contar com dois desfalques importantes na partida diante do Madureira. Afinal, Gabigol e Wesley sofreram lesões musculares ao longo da semana e não foram relacionados para rodada do Campeonato Carioca.

Os atletas Gabi e Wesley não serão relacionados para o jogo contra o Madureira, neste sábado (2), às 16h, no Maracanã. Após realização de exames, foram constatadas pequenas lesões musculares. #CRF — Flamengo (@Flamengo) March 1, 2024

Desfalques no Flamengo

Gabriel Barbosa é um dos principais ídolos da história do Flamengo, mas atualmente é reserva de Pedro. O atacante conta com dois gols no Campeonato Carioca e luta para ter mais sequência nesta temporada. O contrato do camisa 10 se encerra no fim de 2024.

Wesley é cria das categorias de base e recebeu muitas oportunidades em 2023. No entanto, perdeu espaço depois da chegada de Tite e atualmente é banco de Varella. O lateral-direito é uma das promessas do clube e vem sendo opção do técnico no segundo tempo dos jogos.

Aliás, Flamengo e Madureira se enfrentam neste sábado (02/03), às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O time precisa apenas de um empate para ser campeão da Taça Guanabara.

