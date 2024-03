Gravesen diz que Zidane admitiu que treinaria somente três equipes

O nome de Zidane sempre surge como opção para assumir o comando de algum grande clube europeu quando há a demissão de treinadores. Afinal, trata-se de um ex-jogador que se destacou por Real Madrid, Juventus e seleção francesa. Tal situação repetiu-se quando se tornou técnico dos Merengues, quando também foi extremamente vitorioso.

Essas especulações também ocorrem porque Zizou está livre no mercado há três temporadas. Contudo, o francês não demonstra estar desesperado em voltar a trabalhar. Isso porque, segundo o ex-volante Gravesen, em entrevista ao canal ‘Discovery+’ Zidane teria confessado que comandaria apenas três equipes na carreira. Inclusive, o ex-jogador francês, de acordo com o jornal ‘L’Équipe’, recusou até um convite para treinar a Seleção Brasileira.

“Falei com Zidane há dois anos em Madri e ele me disse que há apenas três equipes que aceitaria trabalhar. São Olympique de Marselha, Real Madrid e a seleção francesa. Perguntei-lhe se estava disposto a voltar a treinar e me respondeu exatamente isso”, aponto o ex-jogador dinamarquês.

O último clube em que houve rumores de que Zidane poderia se tornar técnico foi o Manchester United. Especialmente pelo fato de Erik ten Hag estar na berlinda pelo trabalho irregular. No entanto, Gravesen não acredita que isso possa ocorrer.

“A equipe que ele tinha em Madri era fantástica, esteve preparado desde o início. No United, a situação é diferente, não sei como pegaria o time agora”, completou.

Possível ida de Zidane para a Itália

Recentemente, em entrevista, Zizou não descartou assumir uma equipe do Campeonato Italiano.

“Porque não? Tudo pode acontecer. Agora meu foco está em outras coisas, mas vamos ver. Com certeza que seria bom passar mais um tempo como treinador”, indicou o ex-craque.

Companheiros no Real Madrid

Gravesen e Zidane atuaram juntos nos Merengues por duas temporadas: 04/05 e 05/06. Contudo, a dupla não conquistou nenhum título pelos Galácticos no período em que foram companheiros na equipe.

Zidane como técnico nos Merengues

O ex-meio-campista francês repetiu o sucesso que teve como jogador no Real Madrid também como técnico. Isso porque em seis temporadas no comando, ele acumula as conquistas de dois Mundiais de Clubes, três Liga dos Campeões, duas Supercopas Europeias. Além de dois Campeonatos Espanhóis e duas Supercopas da Espanha.

