Após acerto com Flamengo, Léo Ortiz não treina no Bragantino

Após Flamengo e Bragantino acertarem os valores da transferência, Léo Ortiz não treinou na manhã desta sexta-feira (01/03). O zagueiro ainda é reforço do Massa Bruta, mas acabou não participando da atividade comandada por Pedro Caixinha. A informação é do “ge”.





Léo Ortiz próximo do Flamengo

Após meses de negociação, os clubes se reuniram na madrugada desta sexta-feira (01/03) e caminharam para um desfecho positivo. Afinal, os dirigentes rubro-negros concordaram em pagar 8,5 milhões de euros (R$45 milhões) pela contratação do defensor até dezembro de 2028.

Portanto, os clubes estão bem próximos de um acerto. No entanto, as partes ainda precisam ajustar detalhes antes da assinatura do contrato. Afinal, Léo Ortiz faz parte dos planos do Bragantino para os jogos contra Botafogo, nos dias 6 e 13 de março, pela terceira fase da Libertadores. A presença do zagueiro, por outro lado, ainda é incerta nos confrontos.

Léo Ortiz está no RB Bragantino desde 2019, mas desejava respirar novos ares. O zagueiro vinha participando normalmente dos últimos jogos e participou da classificação do Massa Bruta na Libertadores, mas nunca escondeu sua vontade de jogar no Flamengo. A tendência é que esta longa novela finalmente tenha um desfecho positivo. Afinal, as negociações acontecem desde outubro de 2023.

