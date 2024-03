Dudu, do Palmeiras, anuncia que será pai novamente

O atacante Dudu e a esposa Paulo Caroline Campos anunciaram, nas redes sociais, que estão à espera de um filho. O jogador do Palmeiras fez a revelação na última quinta-feira (29), com um vídeo e detalhes sobre momentos da gravidez.

Aliás, no vídeo, Dudu aparece bastante emocionado. Além disso, é claro, que o jogador estava bastante empolgado com o novo integrante da família que está a caminho.

“Você ressignificou tudo em mim. Estamos ansiosos te esperando, meu amor. Te amamos!!”, escreveu o casal na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Amigos e familiares parabenizaram o jogador e a esposa. Atletas como Gabriel Menino e Luan postaram mensagens. Deyverson, ex-Palmeiras, também comentou na publicação.

Dudu e Caroline estão casados desde novembro de 2022. Esse é o segundo casamento do jogador. Ele viveu por 11 anos com Mallu, com quem teve dois filhos. A separação, afinal, foi turbulenta em 2020. Ela acusou o atleta de agressão física e Dudu foi inocentado em inquérito da Polícia Civil de São Paulo.

