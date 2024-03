CBF divulga tabela base da Série A e Vasco estreia diante do Grêmio

O Vasco tomou conhecimento do seu primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. Isso porque a CBF divulgou a tabela base da próxima edição da Série A, na noite da última quinta-feira (29). Assim, a estreia do Cruz-Maltino na competição será diante do Grêmio, como mandante e provavelmente em São Januário. Ainda não há uma definição de data, mas o duelo tem previsão de ocorrer entre os dias 13, 14 ou 15 de abril.

Um cenário que se destaca nos compromissos iniciais do Gigante da Colina no torneio se caracteriza por uma sequência no Rio de Janeiro. Afinal, além do primeiro jogo com o Grêmio, na terceira rodada terá embate com o Fluminense, na condição de visitante, mas na prática em uma situação neutra. No duelo seguinte receberá o Criciúma.

Vasco será mandante na maioria dos seus jogos do primeiro turno na Série A

Ou seja, os comandados de Ramón Díaz terão a oportunidade de acumular uma boa pontuação logo no começo. O único confronto longe dos seus domínios é diante do Red Bull Bragantino, pela segunda rodada. Aliás, o clube de São Januário será mandante em 10 dos seus 19 jogos do primeiro turno.

Outra circunstância que chamou a atenção é que o Vasco terá clássicos estaduais no início de sua jornada pela Série A. Além do embate com o Tricolor no seu terceiro jogo, quatro compromissos depois vai encarar seu arquirrival Flamengo. Isso também na condição de mandante. Assim, surge a dúvida se a partida ocorrerá em São Januário ou Maracanã.

No primeiro turno, o Cruz-Maltino terá no máximo dois jogos consecutivos como visitante. Tratam-se dos duelos com Atlético Goianiense e Atlético Mineiro pelas 17ª e 18ª rodadas, respectivamente. Além disso, a equipe carioca encerra sua participação no turno diante do Cuiabá, na condição de mandante.

Vale ressaltar que essa é apenas uma tabela-base divulgada pela CBF. Desse modo, alterações devem ocorrer. Principalmente se algum time brasileiro chegar à decisão de alguma competição continental, Libertadores ou Sul-Americana. Ainda haverá a disputa da Copa América. Inclusive, a entidade que organiza o Campeonato Brasileiro recusou o pedido de nove clubes de paralização do torneio durante a ocorrência da competição de seleções da América do Sul, nos Estados Unidos.

Os 19 jogos do Gigante da Colina no turno do Campeonato Brasileiro

– Grêmio (C)

– ⁠Bragantino (F)

– ⁠Fluminense (F)*

– ⁠Criciúma (C)

– ⁠Athletico (F)

– ⁠Vitória (C)

– ⁠Flamengo (C)

– ⁠Palmeiras (F)

– ⁠Cruzeiro (C)

– ⁠Juventude (F)

– ⁠São Paulo (C)

– ⁠Bahia (F)

– ⁠Botafogo (C)

– ⁠Fortaleza (C)

– ⁠Internacional (F)

– ⁠Corinthians (C)

– ⁠Atlético Goianiense (F)

– ⁠Atlético Mineiro (F)

– ⁠Cuiabá (C)

