Dorival diz que reformulação da Seleção será de forma ‘contínua’: ‘Confiem no trabalho’

Em sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior divulgou os nomes que enfrentam Espanha e Inglaterra em dois amistosos internacionais. O primeiro jogo será no dia 23 de março, em Wembley, em Londres, enquanto o segundo será no Santiago Bernabéu, em Madrid, no dia 26. Na coletiva de imprensa, o comandante reiterou que a reformulação será feira de forma contínua e pediu para que acreditem no trabalho.

“Debruçamos muitos jogos, contatos, viagens, trabalho minucioso e buscar o que de melhor temos no momento. É natural em cima de uma convocação que muitas coisas aconteçam, teremos 15 dias até a primeira apresentação, algumas rodadas ocorrerão e de repente algo pode ser alterado dessa primeira lista. Mas queria colocar que nenhuma reformulação pode ser feita de uma maneira radical. Toda reformulação necessita de uma mudança contínua e pautada pelo reconhecimento do que os atletas ficaram”, disse.

“A primeira convocação que eu faço, acreditem neste trabalho e tenham confiança e que voltem a viver o mundo da seleção. Essa relação vai se aproximar com o tempo e vai ter, a cada dia mais um momento que consigamos passar tudo aquilo que queremos e desejamos. e quando isso acontecer, pode ter certeza a simbiose vai fazer com que voltemos a ter uma seleção respeitada e forte”, completou o treinador ao informar que Leila Pereira será a chefe da delegação.

Confiança no trabalho

O treinador também ressaltou que o trabalho depende de cada para que o Brasil volte a encontrar o caminho das vitórias e ter um ciclo vitorioso com o título da Copa do Mundo, em 2026. Além disso, o novo comandante pediu para que confiem no trabalho, pois vontade de vencer não faltará.

“A simbiose vai fazer com que voltemos a ser uma seleção respeitada e muito forte. Não que nesses anos tenha acontecido o contrário, porque o respeito com que nos tratam fora impressiona. Às vezes pensamos por que isto não acontece dentro do nosso país, a admiração tem que acontecer primeiro internamente, entre todos nós, para depois representar ao mundo o que sempre fomos. Uma equipe que se mostrou como a número 1 do futebol mundial. Sei que o trabalho é árduo, depende de cada um de nós, mas não tenho receio de dizer que vamos alcançar resultados. Confiem no trabalho, e trabalho não faltará para tudo isso”, explicou.

Agenda da Seleção

Em diálogo com a Real Federação Espanhola de Futebol, a CBF conseguiu aumentar de 23 para 26 o número de convocados. O pedido é para que Dorival Júnior possa ver de perto mais jogadores na única lista antes da Copa América. Além disso, a Inglaterra também concordou com a lista maior para o amistoso em Wembley.

Além dos jogos com Espanha e Inglaterra, a Seleção Brasileira fará mais dois amistosos contra México e Estados Unidos em junho, dias antes da Copa América. Depois disso, a Seleção fará sua estreia pela competição no dia 24 de junho, contra a Costa Rica ou Honduras. O segundo compromisso pela fase de grupos será contra o Paraguai, no dia 28, e o terceiro contra a Colômbia, marcado para 2 de julho.

Após um dos piores anos de sua história, com derrotas, um empate e apenas três vitórias em nove partidas, o Brasil projeta um recomeço com Dorival Júnior. Assim, Fernando Diniz foi o comandante interino na última temporada, porém a entidade não conseguiu finalizar o acordo com Carlo Ancelotti. O italiano optou por renovar com o Real Madrid, e a confederação decidiu não dar sequência ao trabalho do treinador do Fluminense.

