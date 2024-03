Seleção: Dorival Jr explica condições de Richarlison e Marquinhos

Após sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, nesta sexta (1), o técnico Dorival Júnior respondeu a questionamentos dos jornalistas presentes na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O primeiro deles foi sobre as questões físicas de Richarlison, do Tottenham, e Marquinhos, do PSG. O atacante dos Spurs sofreu uma lesão no joelho, noticiada pela imprensa europeia na manhã desta sexta.

“O Dr. Rodrigo Lasmar (médico da Seleção) fez um contato hoje (sexta) pela manhã assim que a noticia pipocou em relação ao Richarlison, com mas eles estão extremamente otimistas, alinharam toda a situação. Provavelmente ficam fora do jogo de fim de semana do Tottenham, mas estará em condições logo a frente. Foi o que nos foi passado. Não é um problema, é uma solução rápida. Assim como o Marquinhos, zagueiro do PSG, que está na mesma condição”, revelou o treinador.

Lembrando que o zagueiro do PSG ficou fora da última partida, diante do Nantes, pela Ligue 1. Ele sofreu uma lesão na panturrilha e se ausentou do jogo em questão, mas não preocupa para o restante da temporada.

