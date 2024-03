Marcelo minimiza críticas no Fluminense e revela estratégia no pênalti

O Fluminense venceu a LDU por 2 a 0 no Maracanã e conquistou o título inédito da Recopa Sul-Americana. Depois do jogo, Marcelo concedeu uma entrevista para imprensa e comentou sobre as críticas que vem recebendo. O lateral, dessa forma, minimizou os comentários e afirmou que não se abala com as cobranças.

“Eu leio todos os comentários sobre críticas, mas nada me afeta. Eu não devo nada para ninguém. Afinal, eu sei quando estou mal, sei quando posso dar mais. Sei tudo relacionado a mim. Não vai mudar nada. Respeito os comentários, entendo o torcedor, mas não vai mudar nada. Se quiserem continuar comentando, podem continuar. Eu faço o que dá para fazer, dentro da medida do possível”, disse Marcelo.

Pênalti do Fluminense

Em seguida, Marcelo comentou sobre os momentos antes da cobrança do pênalti. O lateral ficou com a bola na mão e deu indícios de que seria o cobrador, mas no fim acabou deixando para John Arias bater. O camisa 12 afirmou que tudo não passou de uma estratégia.

“Isso foi uma estratégia de um cara experiente (risos). Eu não sei bater pênalti. A realidade é essa. O batedor oficial do time é o Arias. Aí eu pensei: “goleiro vai achar que Marcelo, por ser experiente, vai bater”. Aí ele falou tudo que tinha que falar para mim. Assim, Arias não teve pressão”, revelou Marcelo.

O Fluminense exorcizou um fantasma histórico do seu passado e conquistou mais um título internacional no Rio de Janeiro. Os jogadores tricolores agora entram em campo no próximo domingo (03/02), diante do Botafogo, às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

