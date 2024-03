Rodrigo Caetano revela negativa por paralisação do Brasileiro: ‘Limitação absurda de datas’

Um tema de grande proporção para esta temporada de 2024 é a disputa da Copa América. Com inúmeros jogadores atuando no Brasil provavelmente sendo convocados, muitos clubes gostariam que o Brasileirão fosse paralisado para a disputa do torneio.

Com isso, os times que perdem atletas para suas seleções não seriam tão afetados. Já que a Copa, a ser disputada entre 20 de junho e 14 de julho, contemplará ao menos nove rodadas do Brasileiro.

Durante a convocação da Seleção, nesta sexta (1º), o novo diretor de futebol da CBF, Rodrigo Caetano, tomou a palavra para poupar o técnico Dorival Jr de um assunto complicadíssimo.

LEIA MAIS: Dorival diz que reformulação da Seleção será de forma ‘contínua’: ‘Confiem no trabalho’

“A CBF se manifestou anteriormente e isso é do departamento de competições. Mas até pouco tempo atrás eu estava em clube, no Atlético-MG, e nós em clube temos por natureza uma visão visando o benefício do clube, que é natural e legítimo. Mas existe o ideal e o possível. Temos limitação absurda em relação às datas. Faltam dias no ano para contemplar. Mas temos certeza de que tudo que será possível ser feito, nosso Diretor de Competições (Julio Avellar) fará”, afirmou o novo diretor.

Ele, enfim, revelou que o pedido dos clubes não foi aceito pela CBF.

“O calendário dos clubes é importante, e os jogos da Seleção, idem. Quando trabalhava em clubes, sempre reivindicava (paralisação) nas datas Fifa. Respeitamos como Instituição o pleito dos clubes, mas, infelizmente, neste caso, este ano, não dá para atender na plenitude o desejo deles (clubes) e isso foi devidamente explicado não só no posicionamento da CBF, como na nota da Diretoria de Competições.”, encerrou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.