Zico se emociona em palestra ao relembrar início da carreira no Flamengo

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico participou, na última quarta-feira (28), participou de uma palestra para os jovens do clube. Ela reuniu todas as categorias do sub-13 ao sub-20 B masculino (o time A está no Uruguai para a disputa da Libertadores) e o sub-20 e o time profissional do futebol feminino. Assim, Galinho de Quintino se emocionou ao relembrar o início da carreira.

“Foi muito emocionante porque lembrei exatamente do meu começo, da base. Lembrança boa da chegada, dos sonhos, de me imaginar jogando profissionalmente. Lembrei do meu tempo de torcedor, das dificuldades que passei. Cheguei aos 13 anos e só fui jogar uma competição dois anos depois”, disse ao portal ge.

Convite para a palestra

O gerente de futebol do Flamengo, Luiz Carlos, que até janeiro exercia a função de gerente geral da base, convidou o ex-jogador para a palestra. Na ocasião, o profissional conversou com Thiago Coimbra, filho de Zico e presidente do CFZ, sobre valores, porém o maior ídolo do clube se recusou a cobrar.

Além disso, marcaram presença Carlos Noval, gerente de futebol de base e transição, Vitor Zanelli, vice-presidente de futebol de base, feminino e futsal, e o ídolo Filipe Luís, treinador do sub-17. Emocionado e feliz