Convocações de Yan Couto e Savinho, do Girona, repercutem na Espanha

As convocações do lateral-direito Yan Couto e do atacante Savinho para a Seleção Brasileira ganharam destaque na imprensa espanhola nesta sexta-feira (1). É a primeira vez na história que dois brasileiros do clube são convocados para o time principal do Brasil.

O técnico da Seleção Brasileira deu destaque à equipe que faz uma temporada surpreendente no Campeonato Espanhol e convocou Yan Couto e Savinho para os próximos dois amistosos internacionais. É a segunda vez que Yan Couto tem seu nome lembrado para defender a Canarinho, enquanto Savinho vai para sua primeira convocação. O Brasil enfrenta a Inglaterra em Wembley e a Espanha no Santiago Bernabéu nos dias 23 e 26 de março.

De acordo com o jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, Yan Couto, de 21 anos, e Savinho, de 19 anos, “estão no auge de suas carreiras, com seus valores de mercado atingindo níveis nunca vistos antes”. Recentemente, Savinho marcou dois gols em quatro minutos contra o Rayo Vallecano, enquanto Couto contribuiu com uma assistência para o gol de seu compatriota.

Além disso, a imprensa espanhola destaca que Savinho é o segundo jogador com mais minutos em campo, logo abaixo de Míchel, enquanto Yan Couto ocupa a sétima posição nesse ranking.

Savinho é o líder em dribles certos no Espanhol e já tem nove gols este ano, sete na LaLiga e dois na Copa do Rei. Yan Couto também contribuiu com dois gols, distribuídos entre as duas competições.

