Al-Hilal vence Al-Ittihad e se aproxima de recorde mundial

O Al-Hilal está cada vez mais perto do recorde mundial de vitórias consecutivas. Nesta sexta-feira (1), o time comandado pelo técnico Jorge Jesus venceu o clássico contra o Al-Ittihad, de virada, por 3 a 1, chegou ao 25º triunfo seguido e agora está a dois passos de atingir a marca histórica. N’Golo Kanté abriu o placar para os visitantes, enquanto Saleh, Malcom e Abdulhamid anotaram os gols da equipe mandante na Kingdom Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita.

A principal baixa do Al-Ittihad ficou por conta de Karim Benzema. Por outro lado, o técnico Jorge Jesus utilizou os brasileiros Renan Lodi, Malcom e Michael entre os titulares.

Assim, o Al-Hilal chegou aos 62 pontos e conseguiu ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Saudita. Ao mesmo tempo, a equipe contou com o tropeço do Al-Nassr, que ficou no empate por 4 a 4 com o lanterna Al-Hazem, e abriu nove pontos de diferença para o rival. Por outro lado, o Al-Ittihad segue na 5ª posição, com 37 pontos, e briga para se aproximar da parte de cima da tabela.

Maiores sequências de vitórias da história do futebol:

1º The New Saints (2016) – 27 partidas

2º Ajax (1971/72) – 26 partidas

3º Al-Hilal (2023/24) – 25 partidas

3º Ajax (1955) – 25 partidas

4º Coritiba (2011) – 24 partidas

5º Bayern de Munique (2011) – 23 partidas

