Com Messi, Argentina divulga convocados para amistosos nos EUA

Lionel Scaloni divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados da Argentina para os amistosos na Data Fifa de março. O treinador chamou o craque Lionel Messi para os duelos contra El Salvador, no dia 22, e Costa Rica, dia 27. Quem também está entre os lembrados é o também veterano Ángel di María, que já anunciou que deixará a seleção após a Copa América.

A novidade da lista de Scaloni é o jovem Valentín Barco, de apenas 19 anos. A joia deixou o Boca Juniors recentemente e assinou com o Brighton, da Inglaterra.

A Argentina lidera as Eliminatórias para Copa do Mundo 2026, com 15 pontos em seis partidas. As partidas desta Data Fifa serão jogadas nos Estados Unidos, sede da próxima Copa América e onde atua Lionel Messi, que é a grande referência do Inter Miami.

O duelo contra El Salvador será na Filadélfia, no dia 22. Em seguida, os hermanos encara a Costa Rica em Los Angeles. As duas cidades dos EUA receberão partidas da Copa do Mundo de 2026.

Veja a lista de convocados da Argentina

GOLEIROS: Franco Armani (River Plate), Walter Benítez (PSV Eindhoven) e Emiliano Martínez (Aston Villa).

DEFENSORES: Germán Pezzella (Betis), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Taglafico (Lyon) e Marcos Senesi (Bournemouth).

MEIAS: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Valentín Barco (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea) e Giovani Lo Celso (Tottenham).

ATACANTES: Nicolás González (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton), Valentín Carboni (Monza), Ángel di María (Benfica), Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Paulo Dybala (Roma).

