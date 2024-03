Corinthians x Santo André: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Santo André neste sábado (02), às 16h, na Neo Química Arena, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. E as duas equipes chegam em um momento delicado. Afinal, o Timão precisa vencer para manter as esperanças de se classificar para as quartas de final do Estadual. Por outro lado, o Ramalhão é o último colocado da classificação geral, mas caso vença os próximos dois embates, podem se garantir no mata-mata. Assim, o confronto vale para manter os clubes vivos na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV e do Paulistão Play.

Como chega o Corinthians

Para a partida do fim de semana, António Oliveira deve contar com dois reforços. Afinal, o centroavante Pedro Raul, recuperado de lesão muscular, e o meia Igor Coronado, que vem treinando normalmente com o elenco e reúne condições físicas para fazer a sua estreia pela equipe. Além disso, o goleiro Cássio, que ficou de fora dos últimos dois jogos, deve retornar ao time titular no lugar de Carlos Miguel. Por fim, quem deve desfalcar o time é Matías Rojas. Afinal, o paraguaio não treinou nos últimos dias, alegando atraso no pagamento de seus vencimentos e pediu para deixar o clube.

Como chega o Santo André

Pressionado, o treinador do Ramalhão pode fazer alterações na equipe titular. Sem repetir a escalação nenhuma vez até aqui, o técnico seguirá com o feito. Assim, o lateral-direito Junior Caiçara cumpriu suspensão na última partida e deve retornar a equipe. Além disso, Welington Reis se recupera no DM. Por fim, no setor ofensivo, Bruno Michel é quem deve ser trocado por opção técnica. Os favoritos para assumirem os lugares são Zé Matheus, Felipe Ferreira e Cleo Silva.

CORINTHIANS X SANTO ANDRÉ

Campeonato Paulista – 11ª rodada

Data e horário: 03/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; Junior Caiçara, Afonso, João Maistro, Igor Fernandes; Marciel, Geovane, Felipe Ferreira; Cleo Silva, Lohan, Richard. Técnico: Márcio Fernandes

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto

