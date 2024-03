Técnico da LDU parabeniza Fluminense: ‘Uma das melhores equipes do mundo’

Depois de perder a final da Recopa Sul-Americana, o técnico da LDU, do Equador, Josep Alcácer elogiou o Fluminense durante a coletiva de imprensa. Assim, o profissional agradeceu o apoio da torcida que veio ao Rio de Janeiro e ressaltou que as substituições mudaram o Tricolor e o levaram ao título.





“Primeiramente, felicitar o Fluminense pelo título, fez uma grande partida. Estou orgulhoso e decepcionado. Frustrado por não conseguir levar a Recopa até Quito. Foi uma partida difícil, tivemos um grande rival. Lutamos até o final. Foram jogos intensos. Começamos melhor o segundo tempo, mas com o potencial que tem, as substituições que tem, eles encontraram o gol. Repito, estou orgulhoso pelos jogadores. Lutaremos para colocar a Liga onde deve estar”, disse.

Além disso, o profissional enalteceu o desempenho da equipe no Maracanã, porém lamentou a falta de pintaria nas finalizações, que custaram caro. De acordo com o comandante, a LDU chegou a criar situações de perigo, entretanto não concluiu bem as jogada.