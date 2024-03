Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir, escalações, arbitragem

Neste sábado (1/3), pela última rodada do Grupo A do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebe o Uberlândia, às 16h30 (de Brasília). O jogo será no Mineirão. A Raposa lidera seu grupo com 16 pontos e já está garantida na semifinal. Mas uma vitória assegura o time em primeiro lugar geral, com vantagens nas fases decisivas. Para o Uberlândia, segundo colocado do Grupo B com oito pontos, ainda há risco de terminar no Z3, por isso é bom garantir ao menos o empate para não depender de tropeços rivais. Afinal, se ficar entre os três últimos, terá de jogar um triasngular em que dois cairão à Segundona.

A precisão é de grande público. Pelo menos 40 mil torcedores. Afinal, até a tarde desta sexta-feira, 35 mil ingressos já estavam vendidos.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitem a partitr das 16h30 (de Brasília).

Como está o Cruzeiro

O técnico Nicolas Larcamón deve escalar um time muito forte para esta partida. Há a possibilidade de Cifuentes ou Villalba, recém-contratados, terem uma chance no time titular. O equatoriano Cifuentes estreou contra o Pouso Alegre, mas jogou poucos minutos. O mesmonocorreu com Villalba. Assim, um deles pode iniciar no lugar de Lucas Silva.

“Os jogadores sabem que tem que responder porque atrás tem um jogador que tem a competência de jogar. Isso é bom para todos, principalmente para o time”, disse Larcamón, dando a entender que deve testar alguns jogadores nesta partida.

Como está o Uberlândia

O Uberlândia está concentrado em Belo Horizonte desde quinta-feira. No treino desta sexta, no CT Lanna Drumond (do América), o técnico Wellington Fajardo definiu a equipe e com Dávisson na lateral direita. Com a permanência quase assegurada após a vitória sobre o Athletic na rodada passada, o time entra com pressão muito menor. Assim, é provável que ele coloque uma escalação um pouco mais ofensiva, com Vicente, Jorge Rocha e Jefferson na frente.

CRUZEIRO X UBERLÂNDIA

8ª Rodada (última) da fase de grupo do Campeonato Mineiro

Data e horário: 2/3/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Villalbaou Cifuentes) e Matheus Pereira; Arthur Gomes, Juan Dinenno e Papagaio. Técnico: Nicolás Larcamón.

UBERLÂNDIA: Rafael Magrão; Dávisson, Jamerson, Mendonça e João Victor; Elias, Sabino e Vinícius Balotelli; Vicente, Jorge Rocha e Jefferson. Técnico: Wellington Fajardo

Árbitro: Andreza Helena de Siqueira

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

VAR: Frederico Soares Vilarinho