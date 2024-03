Atlético x Ipatinga: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Atlético e Ipatinga entram em campo, na tarde deste sábado (2), na Arena MRV, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Afinal, o Galo é o líder do Grupo B, com 11 pontos. Já o time do Vale do Aço é o lanterna do Grupo A, com apenas sete pontos e luta contra a queda para o Módulo 2 do Estadual. Pelo regulamento, os três últimos jogarão um Triangular da Morte, quando os dois últimos, aí sim, cairão. No momento, o Ipatringa é exatamente o terceiro pior (à frente de Pouso Alegre e Democrata-GV)

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere e a Globo Minas a parti das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Atlético

Como está o Atlético

O Galo deve ter novas alterações em seu time titular. Aliás, desde o início da temporada Luiz Felipe Scolari não conseguiu repetir a escalação. Desta vez o motivo é o risco de perder jogadores para a próxima fase do Campeonato Mineiro.

Tanto Hulk quanto Paulinho estão pendurados e, caso levem mais um cartão amarelo, ficam fora da primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro. Aliás, diante disso, a tendência é Felipão voltar a alterar o time.

A tendência, afinal, é a de que Felipão coloque Eduardo Vargas no time. A torcida atleticana, aliás, faz várias críticas ao atacante. Ele foi incluído em uma lista de atletas que não seriam utilizados. Isso mudou com Felipão. Além de Hulk e Paulinho, Felipão também tem receio de perder os laterais Guilherme Arana e Saravia. O volante Otávio também está pendurado. Diante das possibilidades de mudanças, Felipão deve colocar em campo, além da Vargas, nomes como Rubens, Alisson e Alan Kardec.

O departamento médico do Galo, afinal, estão Igor Rabello, Maurício Lemos, Mariano e Matías Zaracho. Aliás, o argentino fez trabalho na academia, mas ainda não tem previsão de retorno.

Como chega o Ipatinga

O time do interior de Minas Gerais precisa quebrar um tabu para tentar escapar do rebaixamento. Afinal, desde a sua criação, em 1998, o clube nunca venceu o Galo em Belo Horizonte (seis derrotas e dois empates). Para tentar escapar do Grupo da Morte. o técnico Fabiano Braz tem uma dúvida no ataque: Breninho e PH disputam a vaga.

Atlético-MG x Ipatinga

Oitava rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 2/3/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG: Éverson; Renzo Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Igor Gomes, Rodrigo Battaglia, Gustavo Scarpa, Alisson; Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

Ipatinga: Douglas Baldini; Ézio, Alex Trindade, Nilo e Pedrinho; Marquinhos, Vico, Lucas Paranhos e Gerson Magrão; Breninho (PH) e Luis Felipe. Técnico: Fabiano Braz.

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Auxiliares: Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.