Gol no finzinho dá importante vitória ao Milan sobre a Lazio

Um gol no finzinho garantiu ao Milan a vitória sobre a Lazio, nesta sexta-feira (1), pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, por 1 a 0. O resultado fez a equipe rossonera chegar aos 56 pontos e seguir próxima da Juventus, atualmente na vice-liderança. A Internazionale, com 69, lidera de forma isolada e caminha rumo ao título da temporada.

A partida, em Roma, teve o brasileiro Felipe Anderson como titular na equipe da casa. Na primeira etapa, a equipe criou mais chances, com Vecino e Castellanos, com Pulisic, já perto dos acréscimos, assustando para o Milan, obrigando Provedel a uma boa defesa. Mas os laziale acabaram prejudicados depois do intervalo, quando Pellegrini foi expulso.

A partir de então, o Milan foi superior à Lazio e passou a criar mais perigo. Giroud e Loftus-Cheek quase marcaram, embora Immobile tenha passado perto de abrir o placar para a equipe romana. Após muito insistir, os milanistas saíram na frente, em chute preciso de Okafor, no canto direito do goleiro. No fim, Marusic e Guendouzi também viram cartões vermelhos e a equipe da casa terminou o jogo com oito homens em campo.

CAMPEONATO ITALIANO – 27ª RODADA

Sexta-feira (1/3)

Lazio 0x1 Milan

Sábado (2/3)

Udinese x Salernitana – 11h

Monza x Roma – 14h

Torino x Fiorentina – 16h45

Domingo (3/3)

Verona x Sassuolo – 8h30

Frosinone x Lecce – 11h

Empoli x Cagliari – 11h

Atalanta x Bologna – 14h

Napoli x Juventus – 16h45

Segunda-feira (4/3)

Internazionale x Genoa – 16h45

