Grêmio x Guarany: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Guarany se enfrentam na tarde deste sábado (2), na Arena, pela 11ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. De antemão, os dois clubes estão classificados para as quartas de final. O Tricolor, ademais, terminará o turno na segunda posição independentemente do resultado. Já o time de Bagé precisa vencer para se manter como a melhor equipe do interior na competição.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite a partida no sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

Com a segunda posição assegurada, o time cumpre tabela na tarde deste sábado. Entretanto, Renato Portaluppi não quer saber de time reserva. Ao contrário, o técnico pretende usar o jogo como uma simulação para os próximos confrontos nas quartas de final. Sendo assim, testará os reforços Du Queiroz, Pavón e Diego Costa desde o início.

A equipe vem de derrotas no Gre-Nal e na Recopa Gaúcha. Desse modo, a ideia de dar uma resposta positiva ao torcedor em seu estádio é o pensamento de todos.

Como chega o Guarany

Egresso da segunda divisão gaúcha, o Guarany inegavelmente é a grande sensação da competição até o momento. Melhor equipe do interior e com campanha inferior a apenas Grêmio e Internacional, o time de Bagé chega a Porto Alegre disposto a confirmar que não ocupa a terceira posição na tabela por acaso.

Para isso, o técnico William Campos mandará, afinal, o que tem de melhor à Arena. As dúvidas estão na defesa. Em suma, no gol, entre os goleiros Rodrigo e Gustavo, os laterais Lessa e Leo e os zagueiros Saulo e Hugo.

GRÊMIO X GUARANY

Primeira fase da Copa do Brasil

Data e Horário: 2/3/2024, 20h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti (Du Queiroz), Pepê, Pavón (Dodi), Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

GUARANY: Rodrigo (Gustavo); Lessa (Leo), Micael, Saulo (Hugo) e João Gabriel; David, Allan Christian, Mauri, Wilson Júnior e Tony Júnior; Michel. Técnico: Willian Campos.

Árbitro: Braulio Machado

Auxiliares: Henrique Ribeiro e Thiaggo Labes

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.