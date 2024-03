Santos firma acordo com a Globo para jogos como mandante na Série B

O Santos chegou a acordo com a Globo nesta sexta-feira (1/3) para a transmissão das 19 partidas do clube como mandante na Série B do Brasileiro de 2024.

Os jogos terão exibição no Premiere, canal pay-per-view da empresa, embora o contrato estabeleça também transmissões no Sportv e na TV Globo.

Rebaixado pela primeira vez no ano passado, o clube da Vila Belmiro não integra o acordo coletivo capitaneado pela agência Brax com a CBF e os clubes participantes da Segunda Divisão em 2023. Assim, com o uso da “Lei do Mandante”, estava livre desde que houve o descenso para tratar sobre sua adesão ou não ao contrato da Série B.

O contrato assinado no ano passado supera a casa dos R$ 230 milhões nos valores acertados para 2024.

“É uma satisfação celebrar mais um acordo com o Santos, que reforça a nossa longa parceria. Principalmente neste ano muito importante para o clube”, disse Pedro Garcia, diretor de Direitos da Globo.

“Essa parceria entre Santos e Globo é mais uma demonstração de mútua confiança e credibilidade. Trata-se de uma das maiores empresas de comunicação do mundo, se unindo a um clube de dimensão histórica. Com certeza as transmissões valorizarão o nosso torcedor”, afirmou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

A Série B do Brasileiro terá início em 20 de abril, e a tabela será divulgada pela CBF na próxima semana.

