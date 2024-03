CBF divulga datas e horários da segunda fase da Copa do Brasil

A CBF divulgou, no fim da noite desta sexta-feira (1), as datas e os horários da segunda fase da Copa do Brasil. Com quase todos os confrontos definidos, a competição nacional terá os duelos desta etapa começando na próxima quarta-feira, com o duelo entre Real Brasília e Atlético Goianiense.

Haverá ainda três partidas na quinta, mas o grosso dos confrontos ocorre mesmo na segunda semana de março. O único confronto ainda indefinido é o que envolve o Retrô. A equipe pernambucana ainda não sabe vai jogar contra o Fluminense-PI ou diante do Fortaleza. O vencedor deste embate sai no domingo à noite, fechando oficialmente a primeira fase da competição.

Na segunda fase da Copa do Brasil, novamente os confrontos são em jogo único, mas com uma diferença. Não há vantagem de empate para nenhuma equipe, com a igualdade levando a decisão, obrigatoriamente, para os pênaltis. Os clubes que se classificarem para a terceira fase garante uma premiação de R$ 2,205 milhões.

COPA DO BRASIL – SEGUNDA FASE

Quarta-feira (6/3)

Real Brasília x Atlético-GO – 20h30

Quinta-feira (7/3)

Villa Nova-MG x Operário-PR – 19h

Vasco x Água Santa – 20h

Sousa x Petrolina – 20h30

Terça-feira (12/3)

CRB x Athletic – 19h

Juventude x Paysandu – 20h

ABC x Brusque – 21h30

Caxias x Bahia – 21h30

Portuguesa-RJ x Cuiabá – 21h30

Quarta-feira (13/3)

Ypiranga x Porto Velho – 19h

Sport x Murici – 19h

Nova Iguaçu x Internacional – 20h

Sul América x São Luiz – 21h30

Sampaio Corréa x Ferroviário – 21h30

Quinta-feira (14/3)

Brasiliense x Criciúma – 19h

São Bernardo x Corinthians – 20h

Águia de Marabá x Capital – 20h30

Botafogo-SP x Anápolis – 21h30

Maringá x Amazonas – 21h30

Fluminense-PI ou Fortaleza x Retrô – 21h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.