Corinthians x Santo André, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Sábado de decisão para o Corinthians. Na sua Arena, às 16h (de Brasília), enfrentará o Santo André, que também terá um jogo de vida ou morte. Afinal, este duelo pela penúltima rodada da fase de grupos, neste 2/3, vale muito para os dois lados. O Santo André é o lanterna geral e, se perder, pode terminar a rodada como o primeiro rebaixado. Já o Corinthians, lanterna do Grupo C com dez pontos, só mantém sua pequena chance de avançar às quartas se vencer. Derrota ou empate significa eliminação.

A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida decisiva a partir das 14h30 (de Brasília). Diego Mazur está no comando e também com a narração.