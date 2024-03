Jornalistas deixam ' 3 na Área '; após fala polêmica sobre Daniel Alves

Os jornalistas Tiago Leifert e Victor Canedo anunciaram a saída do programa esportivo “3 na Área”. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (1), após fala polêmica do apresentador Edu Fui Clear sobre o crime de Daniel Alves.





“Fala, galera. Tenho um recado direto para vocês. Preciso ser honesto. São muitas mensagens. O 3 na Área acabou. Eu e o Tiago decidimos deixar o projeto depôs dos últimos acontecimentos e a partir de agora as redes sociais do canal ficam com o Edu. Vocês sabem onde me encontrar. Eu não vou parar de falar de futebol. Estou nas redes sociais, é só chegar lá para um debate saudável. Mas no programa, da forma que foi, não vai acontecer mais”, disse Canedo em seu vídeo.

Edu falou, logo após a condenação de quatro anos e seis meses de Daniel Alves, que acreditava na inocência do lateral. Ele ainda citou que existia uma “máfia” para acusar pessoas poderosas.

ACABOU O 3 NA ÁREA pic.twitter.com/GvypVqxMe2 — Victor Canedo (@vcanedo) March 1, 2024





Aliás, Thiago Leifert prontamente rebateu a fala de Fui Clear. O assunto rapidamente repercutiu na internet.

