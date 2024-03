Brasil x Argentina: Onde ver e escalações do jogo da Copa Ouro

A Seleção Brasileira feminina encara a Argentina neste domingo (3/3), pelas quartas de final da Copa Ouro. A bola vai rolar às 00h15 (horário de Brasília), no Exposition Park, em Los Angeles, nos EUA. Quem avançar, irá encarar México ou Paraguai, que se enfrentarão às 19h do mesmo dia.

Já a outra chave tem Canadá x Costa Rica e Estados Unidos x Colômbia. A grande final está marcada para o dia 10 de março. Brasil e Argentina buscam o primeiro título na competição, que tem Estados Unidos (9) e Canadá (2) como campeões. O Brasil, nesta edição, foi um dos países sul-americanos convocados, assim como a Argentina.

Onde assistir

ESPN 4 e Star + transmitirão a partida em tempo real

Como chega o Brasil

A equipe canarinho tem 100% de aproveitamento, afinal, venceu Porto Rico e Colômbia por 1 a 0 e depois aplicou 5 a 0 no Panamá. Dessa forma, o time sequer sofreu gols na Copa Ouro. Esta é a primeira competição “oficial” do Brasil com o treinador Arthur Elias, que mais uma vez aposta em um time muito ofensivo, com Bia Zaneratto, Geyse e Debinha.

Como chega a Argentina

Na primeira fase, vale reforçar, 12 times foram divididos em três grupos de quatro. Os dois primeiros se classificaram, assim como o melhor terceiro colocado. A Argentina, por sua vez, se classificou com muito mais dificuldade, afinal, fez quatro pontos no Grupo A. Dessa forma, para o duelo contra as favoritas brasileiras, a aposta do técnico German Portanova é num esquema fechado.

BRASIL X ARGENTINA

Copa Ouro – Quartas de final

Data e horário: 3/3/2-24, 0h15 (de Brasilília)

Local: BMO Stadium, Los Angeles (EUA)

BRASIL: Gabi Barbieri; Thaís, Lauren e Rafaelle; Aline Gomes, Julia, Ari e Beatriz; Bia Zaneratto, Geyse e Debinha. Técnico: Arthur Elias

ARGENTINA: Oliveros; Núñez, Braun, Cometti e Stábile; Preininger, Gómez e Rodríguez; Ippolito e Dos Santos; Larroquette. Técnico: German Portanova

