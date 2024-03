Liverpool vence Nottingham no último lance e segue na liderança

O Liverpool, no último lance do jogo, aos 54 minutos da etapa final, venceu o Nottingham Forest por 1 a 0, neste sábado (2/3). O triunfo, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, foi fora de casa, no City Ground. E o herói foi o uruguaio Darwin Núñez, de cabeça. Com isso os Reds não perdem a liderança Afinal, pula para 63 pontos. O vice-líder Manchester City (59 pontos) jogará neste domingo contra o Manchester United. E o Arsenal (58 pontos) enfrenta o lanterna Sheffield nesta segunda-feira.

Já o Nottingham lamenta a derrota. Afinal o gol saiu numa bobeira incrível no último lance. Parou nos 24 pontos. É o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas com quatro de frente para o Luton Town. Porém, é bom lembrar: o Luton tem dois jogos a menos.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Liverpool vence no último ataque

Como era de se esperar, o Nottingham Forest jogou fechado, deixando a bola com o Liverpool (70% de posse no prmeiro tempo), mas sempre veloz e eficaz em contra-ataques. Assim, mesmo na defesa, teve as duas melhores chances. Um com Origi, aos 14 minutos, um chute que passou raspando a trave. Outra com Elanga. recebeu livre, entrou na área, mas o goleiro Kelleher salvou. Os visitantes tiver como melhor oportunidade um chute bloqueado de Luís Diaz. O ex-Corinthians salvou.

O segundo tempo teve o Liverpool mais perigoso, mas sempre parando na forte marcação do Nottingham e lamentando uma bola que Gapko chutou e o zageuiro Omobamidele tirou quando já estava entrando. A pressão seguiu total, o zagueiro Van Dijk muitas vezes apareceu como atacante, mas o time da casa sustentou o empate. Mas até os 54 minutos. O Liverpool teve um escanteio, a zaga rechaçou, mas tentou sair com a bola e perdeu. Mac Allister cruzou e Darwin Núñez fez o gol que definiu o 1 a 0 suadíssimo.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (2/3)

Nottingham Forest 0x1 Liverpool

Tottenham x Crystal Palace

Newcastle x Wolverhampton

Brentford x Chelsea

Everton x West Ham

Fulham x Brighton

Luton Town x Aston Villa

Domingo (3/3)

Burnley x Bournemouth – 10h

Manchester Cityx Manchester United – 12h30

Segunda-feira (4/3)

Sheffield United x Arsenal – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.