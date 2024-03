Torcedores do Atlético abordam jogadores com cobranças e Hulk responde

Membros de uma torcida organizada do Atlético abordaram jogadores na entrada da Cidade do Galo para cobrar um melhor desempenho nos jogos. Afinal, nos últimos 7 jogos, o time venceu 3, perdeu 2 e empatou 2, um balanço que desagrada aos torcedores. Aliás, a última partida foi insosso 1 a 1 contra o América. Assim, torcedores se aproximavam na chegada dos atletas – entre eles, Paulinho, Saravia e Hulk – para pedir mais efetividade e criticar o técnico Luiz Felipe Scolari.

“Dá uma ideia ao Felipão para ter mais humildade. Ele nos desrespeitou”, disse um torcedor a Hulk, quando o atacante chegou de carro e parou para conversar com os manifestantes.

Sem entrar na pilha sobre as queixas contra Felipão, Hulk prometeu empenho aos torcedores.

“Não posso falar de um assunto que não conheço (suposto desrespeito do técnico à torcida). Somos profissionais, estamos devendo e temos que jogar mais. Temos autonomia de dar o melhor e tentar levar alegria a vocês”, afirmou.

Situação do Atlético na tabela

O Atlético joga na tarde deste sábado (2/3) contra o Ipatinga e precisa de um empate para garantir matematicamente a classificação às semifinais. Afinal, o Galo tem 11 pontos, 3 a mais do que o Uberlândia e o Vila Nova. Assim, se os rivais vencerem e o Atlético perder a partida, vai ser necessário tirar a diferença pelo saldo de gols.

Por enquanto, o Galo tem 5 de saldo, contra -2 do Uberlândia e -4 do Vila Nova.

Felipão só aceita crítica de quem paga ingresso

O desgaste dos torcedores com Felipão causou uma rusga recente e a direção do clube precisou agir para controlar a situação. Afinal, quando o time chegou a Belo Horizonte depois do jogo contra o Itabirito no Mané Garrincha, em Brasília, um grupo abordou Felipão e o técnico não gostou. Dessa forma, houve até bate-boca.

Logo no jogo seguinte, contra o América, no estádio Raimundo Sampaio (a casa do adversário), parte da torcida atleticana vaiou Felipão. Entretanto, o técnico afirmou que quem paga ingresso tem direito de criticar. Ele disse que não aceita reclamações fora do estádio.

O jogo contra o Ipatinga, na Arena MRV, começa às 16h30.

