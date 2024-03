Em duelo londrino, Tottenham vira para cima do Crystal

O Tottenham levou um susto na tarde deste sábado (2/3), pela 27ª rodada do Inglês. Afinal, jogou em casa contra o Crystal Palace, pressionou muito, mas saiu atrás do placar, já no segundo tempo. Contudo, foi eficaz na reta final e virou o jogo: 3 a 1. Eze abriu o placar para os visitantes. Mas, para alegria da torcida no Tottenham Stadium, Timo Werner (que substituiu o machucado Richarlison e fez seu primeiro gol na Premier com a camisa dos Spurs), Romero e Son marcaram para os Spurs.

O Tottenham segue na briga por uma vaga na Champions, No momento, tem 52 pontos, em quinto lugar, com 50 pontos. O Aston Villa, com 52 é o quarto colocado. O Crystal está no meio da tabela: 28 pontos, na 14ª posição.

Tottenham em cima…

Sem Richarlison, em fase final de recuperação de lesão, o Tottenham começou com Timo Werner no ataque e foi o alemão quem perdeu a primeira chance real, aos 17 minutos. Recebeu nbelo passe de Son, entrou na área e, quando foi driblar o goleiro Johnstone. Acabou perdendo a bola para o arqueiro. Mas esta foi a única chance clara desta etapa incial decepcionante. Afinal o time da cassa, mesmo com 80% de posse chutou apenas duas bolas. O Crystal até que finalizou mais, mesmo com 20% de posse, finalizou três vezes e teve a chance com Munõz. Mas a etapa ficou no 0 a 0.

…Mas quem marca é o Crystal

Em casa, com a torcida apoiando e enfrentando um rival retrancado, o que se via era um massacre insano do Tottenham, que quase marcou num chute na trave de Son. Aos 13 minutos, o Tottenham ostentava 82% de posse e nove finalizações, três no alvo. O Crystal, nenhum chute no alvo. Mas aí rolou uma falta na entrada da área a favor dos visitantes. Eze cobrou muito bem. 1 a 0. Totalmente improvável.

Virada dos Spurs

O Tottenham seguiu em cima, com até dez no ataque. E o gol enfim veio aos 28 minutos, com Timo Werner. Mas o alemão tem de prestar continência a Brennan Johnson. O jogador que entrou no segundo tempo, roubou uma bola perdida, ganhoiu duas divididas no pé de chumbo e cruzou para Werner, mandar para a rede. Aos 31, veio a virada. O zagueiro argentino Romero deu uma de atacante, aparecendo na área para concluir uma levantada de Maddison. E teve tempo para, em contra-aatque, Son invadir a área e bater para fazer 3 a 1.

