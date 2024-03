Flamengo derrota Botafogo na Copa Rio Feminina

O Flamengo venceu o Botafogo, neste sábado (2/3), pela Copa Rio Feminina, no Estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão. Assim, as rubro-negras alcançaram 9 pontos. Chegam à liderança no saldo de gols, com cinco de vantagem. O duelo começou equilibrado, mas o time da Gávea abriu o placar aos 11 minutos, com um gol oportunista de Cristiane, que aproveitou um rebote. Assim, o Flamengo se impôs com a vantagem e o segundo gol saiu ainda na primeira etapa, aos 30, com Gisseli. Após o intervalo, Gisseli marcou mais um.

Com a ampla vantagem, o Flamengo passou a cadenciar o jogo, reduzindo o ritmo. Até porque o calor estava bastante forte. O Botafogo ainda tentou se recuperar, mas a goleira Karol Alves, com ótimo desempenho, fechou a baliza.

A Copa Rio Feminina envolve Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Dessa forma, as quatro equipes se enfrentam entre si em turno e returno, no formato de pontos corridos.

Jogos do Flamengo na Copa Rio Feminina

A primeira rodada, em 3/2, teve vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 3 a 0, no Luso-Brasileiro. Mas na segunda rodada, em 17/2, o Botafogo venceu o Fla por 1 a 0, na Gávea. Na terceira, em 24/2, o Rubro-Negro derrotou o Vasco por 2 a 0, em São Januário. E neste sábado, 2/3, o Rubro-Negro aplicou 3 a 0 no Botafogo, em São Cristóvão. O time da Gávea volta a campo na quarta-feira (6/3) para enfrentar o Fluminense, no Vale das Laranjeiras. A partida, válida pela quinta rodada da Copa Rio Feminina, começará às 15h. E no dia 9/3, o Flamengo volta a encarar o Fluminense, na Gávea.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.