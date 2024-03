Napoli x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão italiano, o Napoli recebe o maior vencedor do país, a Juventus, neste domingo (3/3), pela 27ª rodada do Scudetto de 2023/2024. A bola vai rolar no Estádio Diego Armando Maraona, em Nápoles, às 16h45 (horário de Brasília).

As equipes têm chances remotas de títulos. Assim, devem focar em outros objetivos nesta reta final de temporada. No Italiano, a Juve está em segundo, com 57 pontos, 12 atrás da Internazionale de Milão. O Napoli, por sua vez, encontra-se apenas em oitavo, com 40. Dessa forma, os rivais passam a focar em uma vaga na Champions. No momento, a zona de classificação tem ainda Milan (56), mas que já jogou na rodada, e Bologna, com 48. A Roma está na cola, com 47. A Loba também já entrou em campo neste final de semana.

Onde Assistir

ESPN e STAR + transmitem a partida.

Como chega o Napoli

O treinador Francesco Calzona deve ter quase todos os jogadores à disposição, afinal, Ngonge e Cajuste são baixas por causa de lesão. Além do Campeonato Italiano, os napolitanos estão nas oitavas de final da Champions League. Aliás, os times empataram em 1 a 1 na partida de ida. A volta, vale lembrar, será disputada no próximo dia 12, na Espanha.

Como chega a Juventus

A Juventus não poderá contar com os volantes Rabiot e McKennie, ambos lesionados. Assim, eles se juntam aos suspensos Fagioli e Pogba, este por doping. Por outro lado, a Velha Senhora conta com o retorno do lateral-direito brasileiro Danilo. O jogador, que tem atuado mais como zagueiro, está recuperado de uma lesão e deve formar trio de zaga junto com o compatriota e com o italiano Gatti.

NAPOLI X JUVENTUS

27ª Rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 03/03/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia Técnico: Francesco Calzona

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Chiesa e Vlahovic Técnico: Massimiliano Allegri

Árbitro: Maurizio Mariano

