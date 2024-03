Em negociações para deixar Atlético, Vargas sai da lista de relacionados

O Atlético fez uma mudança de última hora para o duelo com o Ipatinga, neste sábado (2), na Arena MRV. Isso porque o atacante Vargas seria titular na partida válida pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O chileno não está sequer entre os relacionados para o jogo, pois está em negociações avançadas para deixar o clube. Após saber da situação, a comissão técnica promoveu a alteração na equipe.

Com isso, o jovem Cadu ganhou a vaga no time titular. O setor ofensivo do Atlético, aliás, será formado por ele e Alisson, grande sensação do time neste início de temporada e mais uma revelação das categorias de base do clube mineiro.

Vale ressaltar que o Vasco chegou a sondar a situação de Eduardo Vargas. Contudo, as tratativas não evoluíram. Como tinha interesse na contratação de Júnior Santos, propôs ao Botafogo uma troca entre o jogador chileno e o atacante da equipe carioca. Porém, sem sucesso, já que o Glorioso recusou a proposta recentemente. O Fortaleza foi quem chegou mais próximo de contratá-lo. Contudo, as conversas travaram, pois não houve um acordo salarial. Ou seja, o destino mais provável continua sendo o Leão do Pici.

Atlético sinalizou saída de Vargas na reta final de 2023

O clube mineiro anunciou que Vargas não fazia mais parte dos seus planos desde o fim da última temporada. Afinal, é um atleta com alto salário e que se contundia com frequência. O último problema foi no joelho esquerdo, que lhe deixou fora dos gramados por três meses.

Essa, afinal, é a quinta temporada do atleta no Galo, na qual entrou em campo em somente duas oportunidades. Nas anteriores, no entanto, viveu seus piores momentos. Ano passado, aliás, com uma grande crise, reconheceu estar em um momento ruim e contou que estava com depressão. Curiosamente, neste momento, teve contrato renovado.

No total, o jogador fez 129 jogos, marcou 24 gols e deu 12 assistências. Nos títulos de 2021, Vargas foi peça importante e entrava no time com frequência.

