Vini Jr faz gol e manda recado para os racistas em Valencia

O jogo entre Valencia e Real Madrid, no estádio Mestalla, na cidade de Valencia, neste sábado (2/3), não serviu apenas para a pontuação das equipes no Campeonato Espanhol. Mas, sim, para uma resposta do jogador Vini Jr aos racistas de plantão. Afinal, foi nessa arena que, em maio de 2023, o jogador brasileiro sofreu ofensas raciais, proferidas em coro por torcedores na arquibancada. Um episódio que teve larga repercussão mundial, desencadeando cobranças por punição severa em caso de insultos. Ainda assim, porém, antes do jogo deste sábado (2/3), torcedores do Valencia tentaram distribuir cartazes associando Vini Jr a Pinóquio, o personagem mentiroso.

Recado silencioso de Vini Jr aos racistas

E Vini Jr teve a chance de responder às ofensas. Afinal, já no finzinho do primeiro tempo, o atacante brazuca marcou um gol para o Real Madrid, descontando o placar que estava em 2 a 0 para os valencianos. Assim, o gol teve um sabor especial. Vini não disse nada. Mas disse tudo. Após correr para comemorar o tento, ele parou no gramado, se virou para a torcida, ergueu o braço e cerrou o punho, num gesto típico da luta antirracista.

Recado dado, o primeiro tempo se encerrou logo em seguida.

O Real pode até perder. Mas Vini Jr – e a batalha contra a discriminação – já ganhou um momento especial.

Jogo que segue… E com chuva na etapa final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.