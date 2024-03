Diego Costa marca na estreia e Grêmio goleia Guarany

Em grande estilo, o Grêmio goleou o Guarany de Bagé, neste sábado (2/3), pela última rodada da fase de grupo do Gauchão-2024. Em sua Arena, goleou o rival por 4 a 1. E com direito a uma estreia com gol de Diego Costa. O atacante fez o quarto gol do time. Porém, o cara do jogo foi Pavón, que marcou duas vezes e deu uma assistência. O outro tento também foi muito comemorado: do zagueiro Geromel, que não marcava desde 2019. Wilson Junior fez o gol do Guarany.

Os times já estavam classificados para as quartas de final do Gauchão. Na próxima fase, o Grêmio, como segundo colocado, irá enfrentar o sétimo colocado. Trata-se de jogo único e os gremistas jogam pelo empate.

Grêmio com altos e baixos no 1º tempo

Pelo bom volume de jogo, a sensação era de que o Grêmio, com o recém-contaratdo Diego Costa no ataque, iria vencer sem muito problema. Até porque logo aos seis minutos Reinaldo deu um lançamento sensacional da esquerda para direita, achando Pavón livre na área. O argentino ajeitou e chutou sem chance para Rodrygo Santos. Grêmio 1 a 0. Pavón teve outas chances, os ataques pela direita eram sempre perigosos. Mas, aos 32 minutos, a supresa. Wilson Junior recebeu pela direita, foi ao fundo e cruzou. A bola desviou em Kannemann e seguiu em direção ao gol. Era o empate do Guarany, que segurou o 1 a 1 até o intervalo.

Gols de estreante, gol de Geromel, goleada

No segundo tempo, o Grêmio deslanchou. No primeiro ataque, aos dois minutos, Pavón avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Geromel, que não marcava há cinco anos. Foi o 15º tento do veterano zagueiro com a camisa gremista. Aos quatro, Pavón aproveitou, após bom ataque gremista, para se posicionar desmarcado e mandar a bomba para fazer o terceiro gol.

Estava fácil, aos 20 minutos, Diego Costa coroou a sua estreia. Cobrou falta, na entrada da área, com categoria. No ângulo direito do goleiro Rodrigo Santos. Grêmio 4 a 1.

GRÊMIO 4X1 GUARANY

Primeira fase do Campeonato Gaúcho

Data: 2/3/2024

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann (Nathan Fernandes, 29’/2ºT) e Reinaldo (Mayk, 14’/2ºT) ; Villasanti (Dodi, 14’/2ºT), Pepê, Cristaldo (Du Queiros, 14’/2ºT), Pavón e Gustavo Nunes; Diego Costa (J.P. Galvão, 29’/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi.

GUARANY: Rodrigo; Lessa (Leo, 14’/2ºT), Micael, Saulo (Hugo, 38’/2ºT) e João Gabriel (Gustavo Nogy, 14’/2ºT); David Cunha, Allan Christian (Arez, 33’/2ºT), Mauri, Wilson Júnior e Tony Júnior (Giovanni, 33’/2ºT); Michel. Técnico: Willian Campos.

Gols: Pavón, 6’/1ºT (1-0); Wilson Junior, 32’/1ºT (1-1); Geromel, 3’/2ºT (2-1); Pavón, 5’/2ºT (3-1); Diego Costa, 21’/2ºT (4-1)

Árbitro: Braulio Machado

Auxiliares: Henrique Ribeiro e Thiaggo Labes

Cartões amarelos: Kannemann, Pepê, Gustavo Nunes (GRE); Léo (GUA)

