Cruzeiro bate Uberlândia e confirma primeiro lugar geral do Mineiro

Já classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 o Uberlândia na última rodada do Grupo A e confirmou a liderança, com 19 pontos. Jamerson, contra, fez um gol histórico. Isso porque o clube celeste balançou as redes pela 500ª vez no Novo Mineirão. Rafael Elias, nos acréscimos da etapa final, fechou o placar.

Com o triunfo, a Raposa assegurou o primeiro lugar geral, com vantagem nas fases decisivas. O Uberlândia, por outro lado, se manteve na segunda colocação do Grupo B com oito pontos, mas não conseguiu se classificar.

Na briga pelos lugares na decisão do Estadual, o Cruzeiro vai enfrentar o Tombense, quarto colocado geral, já no próximo fim de semana. Na outra chave, Atlético e América farão o clássico mineiro.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Mineiro

Cruzeiro em vantagem com gol contra

O Cruzeiro assustou logo de cara com Arthur Gomes, que levou perigo em chute que passou rente à trave. Os times evitaram correr riscos enquanto se estudavam. Até que aos 27 minutos, Zé Ivaldo, de cabeça, obrigou o goleiro Rafael Pin a fazer ótima defesa. Aos 32, não teve jeito. Zé Ivaldo cruzou pela direita, Jamerson tentou fazer o corte, mas mandou contra a própria rede. O Uberlândia retrucou com Sabino, que carimbou o travessão de Rafael Cabral. Matheus Pereira e Dinenno ainda tiveram oportunidades de aumentar a vantagem, mas falharam.