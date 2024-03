Internacional bate o Juventude em Caxias do Sul

O Internacional, que entrou em campo com o primeiro lugar garantido da fase de grupo do Campeonato Gaúcho, foi até Caxias do Sul, neste sábado (2/3) e, em pleno Alfredo Jaconi, bateu o Juventude por 2 a 1. O duelo foi pela última rodada. Assim, o Juventude lutou muito e teve muitas chances. Mas as oportunidades pararam no goleiro Anthoni. O Colorado, que foi bem efetivo no ataque, chegou ao triunfo com gols de Hyoran e Lucca. Para o Juventude quem marcou foi Jadson.

O Inter fecha a rodada com 28 pontos, bem à frente do Grêmio (com 25). O Juventude, com 15 pontos, ao menos está classificado para as quartas de final. Na próxima fase, o Colorado pega o São Luiz e avança às semis se empatar. O Juventude enfrenta o Guarany e a vantagem do empate é do rival.

Inter leva sufoco, mas sai na frente

O primeiro tempo foi disputado com uma cadência lenta. Dessa forma, os times se estudavam e o Juventude conseguia boas jogadas pelos flancos, finalizando com perigo. O goleiro Anthoni fez pelo menos duas ótimas defesas. Mas o Inter conseguia trabalhar bem a bola, com Gustavo Prado conseguindo se destacar na movimentação, com objetividade. Assim, o Colorado saiu na frente, aos 21. Lucca viu Hyoran bem colocado na entrada da área e tocou para o companheiro. A bola bateu na zaga e matou o goleiro Lucas.

Após a parada técnica, o Juventude voltou melhor, pressionou bastante e lamentou muito a falta de pontaria de Alan Ruschel aos 41. O lateral-esquerdo, um dos sobreviventes da tragédia da Chape e único que seguiu jogando depois da queda do avião, ficou com uma sobra de um cruzamento que o goleiro Anthoni errou o tempo da bola. Mas chutou por cima. Grande chance. Mas se o goleiro errou neste lance, nos acréscimos voou para evitar o gol de Erick Farias, num chuite forte dentro da área. Pintura.

Segundo tempo

A etapa começou animada. Dada a saída, aos 20 segundos Gustavo Prado cruzou e Lucca marcou de cabeça mais um para o Internacional. Assim, o Juventude partiu com tudo para descontar. Boza, de cabeça, mandou raspando. Gilberto concluiu e Anthoni fez novo milagre. Mas, na cobrança deste escanteio, a sobra ficou com Jadson. O apoiador chutou, houve um desvio de Vitão e o paredão do Colorado nada pôde fazer. O time da casa diminuía aos seis minutos.

O jogo estava demais. Lucca fez jogada de gênio e quase fez o terceiro. Wesley mandou uma no travessão. Mas o Juventude estava ligado no duelo. Passou a pressionar. Mas o placar seguiu inalterado.

JUVENTUDE 1X2 INTERNACIONAL

11ª Rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 2/3/2024

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Lucas Wingert; João Lucas, Zé Marcos, Boza e Alan Ruschel; Oyama (Lucas Barbosa, 10’/2ºT), Jadson, Mandaca e Jean Carlos (Nenê, 18’/2ºT); Erick Farias (Kleiton, Intervalo)e Gilberto (Rildo, 18’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos (Aranguiz, 16’/2ºT), Igor Gomes, Vitão e Robert Renan; Rômulo, Bruno Gomes e Gustavo Prado (Wanderson, 16’/2ºT); Hyoran (Bruno Henrique, 16’/2ºT), Wesley (Alan Patrick, 29’/2ºT) e Lucca. Técnico: Lucho González (interino).

Gol: Hyoran, 21’/1ºT (0-1); Lucca, 20’seg/2ºT (2-0); Jadson, 6’/2ºT (2-1)

Árbitro: Daniel Bins

Auxiliares: Fagner Cortes e Juarez de Mello Junior

Cartões amarelos: João Luca, Zé Marcos (JUV)

