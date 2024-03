Léo Pereira celebra gol de falta e boa fase: ‘Momento maravilhoso’

Léo Pereira vive grande fase dentro e fora de campo. O zagueiro confirmou o bom momento da vida pessoal e profissional com um gol de falta, dedicado à namorada e modelo Karoline Lima, neste sábado (2), na vitória por 3 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, que sagrou o Rubro-Negro como campeão da Taça Guanabara.

“Momento maravilhoso que todos nós estamos vivendo. Estou muito feliz pela partida e pelo gol. É algo que estou aprimorando. Temos muitos jogadores qualificados, que sabem cobrar falta. O David (Luiz) me dá muitas dicas. Todos se ajudam muito no dia a dia. Esse título é para a Nação”, disse Léo Pereira.

Com a vitória, o Flamengo encerrou a participação na Taça Guanabara com 27 pontos. O Rubro-Negro fez uma campanha de oito vitórias e três empates em 11 partidas, com 23 gols marcados e apenas um sofrido. Além disso, foi dono do melhor ataque e da melhor defesa. Assim, o título garante a vantagem do empate na semifinal contra o quarto colocado.

