António Oliveira elogia elenco do Corinthians após vitória: ‘Mérito deles’

O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 neste sábado (02), na Neo Química Arena, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. Após a partida, o técnico António Oliveira não quis falar do sofrimento da partida e preferiu elogiar o desempenho da equipe. Para o treinador, o Timão ainda precisa melhorar, mas o importante foi mostrar a garra para buscar os três pontos.

“Um jogo muito integrado do Corinthians. É uma vantagem inicial, antes do primeiro gol do adversário poderíamos ter feito o terceiro. Um adversário que foi sempre o mesmo, um time bem diferente da Ponte Preta. Hoje, o Santo André quis nos pressionar, sempre que tivemos sucesso rompemos a linha e criamos chances de ampliar o placar. Os dois gols nascem de situações em que temos a bola. Entregamos a bola, sofremos um bocadinho e mérito deles”, disse António Oliveira, que prosseguiu.

“Não esperávamos o empate, mas acho que o gol do Pedro acaba por colocar justiça no resultado. O Corinthians foi melhor nos 90 minutos, foi um jogo equilibrado. Evidente que temos que melhorar, mas para uma equipe que precisa crescer, prefiro ganhar sempre assim. Estou satisfeito com meus jogadores, a vitória é deles e da torcida que nos apoiou do começo ao fim”.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 13 pontos no Paulistão e, embora ainda seja o lanterna do Grupo A, mantém viva as chances de classificação às quartas de final. Afinal, para se classificar para o mata-mata, o Timão agora torce por tropeços de Mirassol e Inter de Limeira nesta e na próxima rodada. Os adversários não podem vencer nenhuma das partidas que ainda tem para disputar neste Paulistão.

António Oliveira admite fazer contas para classificação

Por fim, o técnico admitiu que vai fazer contas para conseguir a classificação até a rodada final para a classificação do Corinthians, mas que o importante foi a equipe não desistir da partida contra o Santo André.

“Sempre disse que faremos as contas no fim. Desde que assumi já estávamos em contratempo. Nunca, entre nós próprios, falamos isso. Fazemos a nossa parte e a fizemos bem. Temos a missão, foi uma vitória do grupo que acreditou, que não desistiu. No fim, faremos as contas. Não dependemos de nós, vamos ver, os jogadores estão de parabéns”, finalizou o treinador.

