Fluminense-PI x Fortaleza: onde assistir, arbitragem e escalações

O Fortaleza visita o Fluminense-PI neste domingo (3/3) pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Em caso de empate, o Leão do Pici fatura a vaga para a próxima fase. O vencedor do confronto terá pela frente o Retrô, de Pernambuco.

O jogo entre cearenses e piauienses estava marcado para quinta-feira (29), contudo houve adiamento em razão do ataque sofrido pela delegação do Leão do Pici.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo para todo o Brasil, O SporTV exibe o duelo pela TV por assinatura, e o Premiere pelo pay-per-view.

Como chega o Fluminense-PI

O Fluminense-PI aparece em terceiro do Grupo B do Campeonato Piauiense com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, totalizando oito pontos. Na última vez que entrou em campo, o time perdeu por 5 a 1 para o Altos no placar agregado e se despediu do Campeonato Piauiense. Desse modo, uma eliminação na Copa do Brasil deixará o clube do Piauí sem calendário no restante do ano.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza busca retomar sua melhor fase neste começo de temporada após dois empates seguidos pelo Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Apesar disso, o Leão do Pici faz grande campanha no Estadual. Lidera o Grupo A com 11 pontos em cinco compromissos e já está assegurado nas semifinais. Pela Copa do Nordeste, o time ocupa a segunda posição do Grupo B.

O time entra em campo pela primeira vez, após o atentado de uma torcida organizada do Sport. Assim, o aspecto psicológico é uma questão a ser superada pelo Fortaleza em sua estreia na Copa do Brasil. O âmbito esportivo também preocupa. Afinal, o Leão soma apenas um triunfo nos últimos cinco compromissos.

Fluminense-PI x Fortaleza

Primeira fase da Copa do Brasil-2024

Data e Horário: 03/03/2024 às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina (PI)

Fluminense-PI: Vitor Maciel; Eric Vieira, Durkheim, Marlon e Gabriel Matos; Dudu, Serginho e Gabriel Vieira; Jefferson, Igor Oliveira (Romário) e Henrique. Técnico: Higor Cesar.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Gonzalo Escobar, Tomás Cardona; Pedro Augusto, Yago Pikachu e Tomás Pochettino; Luquinhas, Imanol Machuca e Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira(SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Não há

