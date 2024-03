Tite elogia atuação do Flamengo e valoriza título da Taça GB

O Flamengo faturou a Taça Guanabara pela 24ª vez na história. Afinal, o Rubro-Negro venceu o Madureira por 3 a 0, neste sábado (2), no Maracanã, pela 11ª rodada, e garantiu o título do primeiro turno do Campeonato Carioca. O técnico Tite elogiou mais uma atuação da equipe e valorizou a conquista.

“É difícil dimensionar esses aspectos. O que posso dizer é a satisfação do desenvolvimento do trabalho. Não queremos só ser campeão. Nós queremos ser campeões com um grande futebol, sendo melhor que o adversário e sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. Somos a equipe mais disciplinada. Para ganhar não precisa apelar”, disse.

O Flamengo encerrou um jejum de títulos com a Taça Guanabara. Nos últimos dois anos, a competição foi conquistada pelo Fluminense. O Rubro-Negro não faturava um troféu desde a Copa do Brasil e Libertadores de 2022. No ano passado, amargou fracassos em todas as competições que disputou.

Com a vitória, o Flamengo encerrou a participação na Taça Guanabara com 27 pontos. O Rubro-Negro fez uma campanha de oito vitórias e três empates em 11 partidas, marcando 23 gols e sofrendo apenas um. Dessa forma, foi dono do melhor ataque e defesa. Assim, o título garante a vantagem do empate na semifinal contra o time que estiver em quarto lugar.

