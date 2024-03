Corinthians é eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista

O Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista. Além da vitória sobre o Santo André mais cedo, o Timão precisava contar com a sorte na sequência da rodada neste sábado (2). Mas a Inter de Limeira derrotou por 2 a 0 o Ituano e assegurou não apenas sua classificação no Grupo C como também o fracasso corintiano no Estadual.

A uma rodada do desfecho da fase de grupos, o time do interior chegou a 17 pontos, quatro a mais do que o Corinthians e a três acima do Mirassol, o terceiro na tabela. Assim, a Inter de Limeira não pode mais ser alcançada em pontuação pelo Timão e em quantidade de vitórias pelo Mirassol.

O Campeonato Paulista já tem cinco clubes classificados ao mata-mata. Red Bull Bragantino e Inter de Limeira se enfrentarão em um confronto das quartas de final, assim Santos e Portuguesa. Quem também já se classificou foi o Palmeiras, que aguarda a definição do segundo colocado de sua chave. A saber, Ponte Preta ou Água Santa.

O Grupo D é o mais embolado, já que São Paulo, Novorizontino e São Bernardo brigam por duas vagas à fase seguinte.

