Brasil goleia Argentina e está na semifinal da Copa Ouro

Com gols de Bia Zaneratto (2), Yaya, Yasmin e Gabi Nunes, o Brasil goleou a Argentina por 5 a 1, na madrugada deste domingo, e garantiu presença na semifinal da Copa Ouro. O jogo foi relizdo do BMO Stadium, a casa do Los Angesles FC e teve amplo domínio brasileiro. Afinal o time Canarinho teve 65% de posse e finalizou 25 vezes (12 na direção do gol) e contra seis das argentinas (três no alvo). As Hermanas só vieram a fazer o seu gol quando já perdiam por 4 a 0, tento de Celeste dos Santos. Assim, o Brasil avança à semifinal (contra México ou Paraguai) e muito motivado.

“Fizemos um jogo com a cara do Brasil e conseguimos fazer isso muito bem. Nossa imposição fez a diferença. Estou muito feliz pelo que a equipe produziu. E pela classificação à semifinal, num jogo que a gente sabe que é marcado por rivalidade”, disse Yasmin ao site da CBF após o triunfo.

Brasil detona Hermanas

O Brasil, não encontrou dificuldade para golear as argentinas. Já no primeiro tempo abriu 2 a 0, gols de Yayá, aos 20 minutos, escorando cruzamento de Bia Zaneratto, e Yasmin aos 36, em chute de fora da área. Na etapa final Bia Zaneratto, aos nove, e Gabi Nunes, aos 16 ampliaram. Com 4 a 0 e muitas alterações, o Brasil passou a ditar um ritmo mais lento. Acabou levando um gol aos 36, mas ainda teve tempo para o quinto, novamente com Bia Zaneratto, a ex-palmeirense que nesta temporada defende o Kansas City, da liga norte-americana.

Agora o Brasil espera seu adversário na semifinal. Será México ou Paraguai. A outra semi será entre o Canadá (que venceu a Costa Rica por 1 a 0) e e o vencedor de estados Unidos x Colômbia.

A Copa Ouro é uma competição de seleções das Américas do Norte e Central, mas na edição de 2024 contou com seleções convidadas da América do Sul. O Brasil vem fazendo competição impecável. Afinal, em quatro jogos, tem quatro vitórias.

